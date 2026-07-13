Как выбрать автомобильный видеорегистратор?

«Во-первых, определитесь, сколько камер на регистраторе вам нужно. Чаще всего выбирают устройства с одной, направленной вперёд. Но есть и двухканальные: смотрящие и вперёд, и назад, чтобы в случае если в автомобиль сзади въедет другое ТС, доказать, что это не вы спровоцировали аварию, двигаясь задним ходом, — рассказывает специалист предприятия, поставляющего и обслуживающего комплексные системы безопасности, Александр Казаков. — Обратите внимание на качество записи, то есть разрешение, и учтите, что карту памяти, на которой будут храниться видео, нужно покупать отдельно. Чем лучше качество картинки и чем больше записей вы собираетесь хранить, тем более скоростной и вместительной по объёму должна быть карта».