Как выбрать автомобильный видеорегистратор?

Цена — не единственное, на что стоит ориентироваться.
Управление машиной без автомобильного регистратора может вылиться в копеечку: транспорта на улицах всё больше, на дорогах нередко орудуют автоподставщики. Как выбрать устройство фиксации, которое подойдёт именно вам?
«Во-первых, определитесь, сколько камер на регистраторе вам нужно. Чаще всего выбирают устройства с одной, направленной вперёд. Но есть и двухканальные: смотрящие и вперёд, и назад, чтобы в случае если в автомобиль сзади въедет другое ТС, доказать, что это не вы спровоцировали аварию, двигаясь задним ходом, — рассказывает специалист предприятия, поставляющего и обслуживающего комплексные системы безопасности, Александр Казаков. — Обратите внимание на качество записи, то есть разрешение, и учтите, что карту памяти, на которой будут храниться видео, нужно покупать отдельно. Чем лучше качество картинки и чем больше записей вы собираетесь хранить, тем более скоростной и вместительной по объёму должна быть карта».
По словам эксперта, есть модели с датчиками, срабатывающими в опасных ситуациях — при резком маневрировании или ударе. Они сохраняют важные видео в отдельную папку, поэтому запись автоматически не сотрётся при заполнении карты. Есть камеры, к которым можно подключаться со смартфона.
«Учтите, чем больше функционал устройства, тем выше его цена», — напоминает Александр Казаков.
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