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Первый случай заражения ЛЗН от комаров зафиксирован в Волгограде

В Волгоградской области зарегистрирован первый случай инфицирования лихорадкой Западного Нила.

В Волгоградской области зарегистрирован первый случай инфицирования лихорадкой Западного Нила. Заболевший — житель Волгограда, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Лихорадка Западного Нила — природно-очаговая инфекционная болезнь, протекающая у человека в виде лихорадочного заболевания с симптомами общей интоксикации, а в тяжелых случаях — с поражением центральной нервной системы. Последствиями такого поражения могут быть менингит, менингоэнцефалит, а также острый вялый паралич.

Заражение человека происходит при укусе крововососущих комаров в период посещения природных биотопов во время отдыха, рыбалки, выполнения профессиональной деятельности, пребывания на дачных участках. Переносчики инфекции — комары, иксодовые и аргасовые клещи. В основном вирус передается человеку через укусы комаров.

Среди симптомов заболевания встречаются головная боль, боли в теле, боли в суставах, рвота, диарея или сыпь.

Фото сгенерировано ИИ.

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