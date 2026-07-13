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Трех пассажиров задержанных рейсов отправили в Москву на автобусах

За сутки аэропорт имени Чкалова принял 21 рейс, включая один международный, в качестве запасного аэродрома.

Источник: Нижегородская правда

Трех пассажиров авиарейсов, которые приземлились в Нижнем Новгороде, отправили в Москву на автобусах. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта им. Чкалова.

Все пассажиры рейсов, которые 13 июля аэропорт Нижний Новгород принял в качестве запасного, уже отправились в аэропорты назначения. Из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах, а также неблагоприятных погодных условий аэропорт имени Чкалова принял 21 запасной рейс, включая один международный.

По решению перевозчиков пассажиров трех рейсов доставили в Москву организованными автобусными трансферами. Часть людей самостоятельно отправилась в столицу наземным транспортом. Остальные ожидали вылета в терминале или на борту самолетов, где с ними работали представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что международный аэропорт им. Чкалова в Нижнем Новгороде заработал в штатном режиме 13 июля.