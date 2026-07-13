Трех пассажиров задержанных рейсов отправили в Москву на автобусах

Все пассажиры рейсов, которые 13 июля аэропорт Нижний Новгород принял в качестве запасного, уже отправились в аэропорты назначения. Из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах, а также неблагоприятных погодных условий аэропорт имени Чкалова принял 21 запасной рейс, включая один международный.