Трех пассажиров задержанных рейсов отправили в Москву на автобусах

Трех пассажиров авиарейсов, которые приземлились в Нижнем Новгороде, отправили в Москву на автобусах. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта им. Чкалова.
Все пассажиры рейсов, которые 13 июля аэропорт Нижний Новгород принял в качестве запасного, уже отправились в аэропорты назначения. Из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в московских аэропортах, а также неблагоприятных погодных условий аэропорт имени Чкалова принял 21 запасной рейс, включая один международный.
По решению перевозчиков пассажиров трех рейсов доставили в Москву организованными автобусными трансферами. Часть людей самостоятельно отправилась в столицу наземным транспортом. Остальные ожидали вылета в терминале или на борту самолетов, где с ними работали представители авиакомпаний и сотрудники аэропорта.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что международный аэропорт им. Чкалова в Нижнем Новгороде заработал в штатном режиме 13 июля.