ПВО сбила 342 дрона ВСУ за ночь: какие регионы были под атакой

Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 342 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны.
БПЛА перехвачены и сбиты в период с 20:00 12 июля до 08:00 13 июля. Дроны самолетного типа поразили над Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым, Республикой Адыгея, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Всего за ночь отражена массированная атака на 15 регионов России. На местах падения обломков работают оперативные службы. Согласно официальным данным, только над Московской областью за ночь сбили 81 БПЛА.