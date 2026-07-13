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CENTCOM опроверг гибель военных США в Кувейте

Американское Центральное командование (CENTCOM) решительно опровергло информацию, распространенную иранскими государственными СМИ. Речь идет о якобы имевших место жертвах среди военнослужащих США в результате ударов Тегерана по Кувейту.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В CENTCOM подчеркнули, что сообщения о гибели американцев не соответствуют действительности. «Иранская пропаганда заявила, что в Кувейте в результате ударов Ирана погибли три американских военнослужащих. Это ложь», — отметили в командовании.

Военные также добавили, что на данный момент не располагают никакими подтверждениями потерь. «Нет никаких данных о гибели или ранениях американских военнослужащих в регионе», — уточнили в CENTCOM.

Ранее, в воскресенье, иранское государственное агентство Fars со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщило, что в ходе операции по уничтожению пусковых установок HIMARS в Кувейте могли погибнуть трое американских военных. По данным агентства, еще несколько человек получили ранения.

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