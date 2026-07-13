CENTCOM опроверг гибель военных США в Кувейте

В CENTCOM подчеркнули, что сообщения о гибели американцев не соответствуют действительности. «Иранская пропаганда заявила, что в Кувейте в результате ударов Ирана погибли три американских военнослужащих. Это ложь», — отметили в командовании.
Военные также добавили, что на данный момент не располагают никакими подтверждениями потерь. «Нет никаких данных о гибели или ранениях американских военнослужащих в регионе», — уточнили в CENTCOM.
Ранее, в воскресенье, иранское государственное агентство Fars со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщило, что в ходе операции по уничтожению пусковых установок HIMARS в Кувейте могли погибнуть трое американских военных. По данным агентства, еще несколько человек получили ранения.