Российские силовики предотвратили два теракта: раскрыты подробности

Спецслужбы предотвратили два теракта на территории России. Преступники планировали атаковать военную инфраструктуру нашей страны. Причем они не скупились на материалы. На техническое оснащение было потрачено более 2 млн долларов. Об этом стало известно KP.RU.
Спецслужбами были изъяла 24 FPV-дрона весом более 1 кг с нейросетевыми модулями, устойчивыми к РЭБ. Дроны произведены в Великобритании, США, Канаде и Швеции. Для их обезвреживания используется робот. Обнаружены две мобильные станции управления с устройствами самоуничтожения (250 г взрывчатки) и средствами связи через спутниковые, сотовые, Wi-Fi и радиоканалы для связи с украинскими кураторами.
Ранее KP.RU сообщил, что преступники планировали скрыться в горах после совершения преступления. ФСБ не только предотвратили преступление, они задержали всех членов банды.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Бить планировали дронами: ФСБ предотвратили удары по крупным военным аэродромам России.