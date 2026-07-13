Российские силовики предотвратили два теракта: раскрыты подробности

Спецслужбами были изъяла 24 FPV-дрона весом более 1 кг с нейросетевыми модулями, устойчивыми к РЭБ. Дроны произведены в Великобритании, США, Канаде и Швеции. Для их обезвреживания используется робот. Обнаружены две мобильные станции управления с устройствами самоуничтожения (250 г взрывчатки) и средствами связи через спутниковые, сотовые, Wi-Fi и радиоканалы для связи с украинскими кураторами.