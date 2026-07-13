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Российские силовики предотвратили два теракта: раскрыты подробности

KP.RU: Планирование двух терактов в РФ обошлось террористам в 2 млн долларов.

Источник: Комсомольская правда

Спецслужбы предотвратили два теракта на территории России. Преступники планировали атаковать военную инфраструктуру нашей страны. Причем они не скупились на материалы. На техническое оснащение было потрачено более 2 млн долларов. Об этом стало известно KP.RU.

Спецслужбами были изъяла 24 FPV-дрона весом более 1 кг с нейросетевыми модулями, устойчивыми к РЭБ. Дроны произведены в Великобритании, США, Канаде и Швеции. Для их обезвреживания используется робот. Обнаружены две мобильные станции управления с устройствами самоуничтожения (250 г взрывчатки) и средствами связи через спутниковые, сотовые, Wi-Fi и радиоканалы для связи с украинскими кураторами.

Ранее KP.RU сообщил, что преступники планировали скрыться в горах после совершения преступления. ФСБ не только предотвратили преступление, они задержали всех членов банды.

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