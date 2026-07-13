Многодетные семьи Хабаровского края получат по 5 тысяч рублей на каждого школьника

Если семья по каким-либо причинам не попала в автоматическое назначение, к примеру, стала многодетной позднее 1 августа или у нее поменялось место жительства или школа, то можно подать заявление на выплату через МФЦ или в отделе социальной поддержки населения по месту жительства.