Многодетные семьи Хабаровского края получат по 5 тысяч рублей на каждого школьника

В августе многодетные семьи Хабаровского края получат традиционную единовременную выплату к 1 сентября в размере 5 тысяч рублей на подготовку детей к школе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Деньги на покупку одежды, обуви и прочих необходимых вещей семьи получают без учета дохода семьи в беззаявительном порядке.
Зачисляются они 1 по 31 августа одному из родителей ребенка-школьника на расчетный счет в банке, по реквизитам платежной карты МИР, либо через организацию федеральной почтовой связи по месту жительства родителя.
Если семья по каким-либо причинам не попала в автоматическое назначение, к примеру, стала многодетной позднее 1 августа или у нее поменялось место жительства или школа, то можно подать заявление на выплату через МФЦ или в отделе социальной поддержки населения по месту жительства.
В электронном виде заявление направляется через портал государственных и муниципальных услуг Хабаровского края (https://uslugi27.ru/).
Причем, такое заявление принимается с 1 августа по 1 декабря текущего года.