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Многодетные семьи Хабаровского края получат по 5 тысяч рублей на каждого школьника

Деньги выплачиваются без учета дохода родителей.

Источник: Хабаровский край сегодня

В августе многодетные семьи Хабаровского края получат традиционную единовременную выплату к 1 сентября в размере 5 тысяч рублей на подготовку детей к школе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Деньги на покупку одежды, обуви и прочих необходимых вещей семьи получают без учета дохода семьи в беззаявительном порядке.

Зачисляются они 1 по 31 августа одному из родителей ребенка-школьника на расчетный счет в банке, по реквизитам платежной карты МИР, либо через организацию федеральной почтовой связи по месту жительства родителя.

Если семья по каким-либо причинам не попала в автоматическое назначение, к примеру, стала многодетной позднее 1 августа или у нее поменялось место жительства или школа, то можно подать заявление на выплату через МФЦ или в отделе социальной поддержки населения по месту жительства.

В электронном виде заявление направляется через портал государственных и муниципальных услуг Хабаровского края (https://uslugi27.ru/).

Причем, такое заявление принимается с 1 августа по 1 декабря текущего года.