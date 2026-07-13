Почти 1,4 тыс машин стоит в очередях на границе Беларуси с ЕС

В пунктах пропуска «Брузги’и “Берестовица” ожидают въезда на территорию Польши 267 и 100 легковых авто соответственно. А в ПП “Брест” образовалась очередь из 400 легковушек, еще там стоят три пассажирских автобуса, которые также ожидают оформления.