Почти 1,4 тыс машин стоит в очередях на границе Беларуси с ЕС

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Почти 1,4 тысяч легковых и грузовых автомобилей, а также пассажирских автобусов стоят в очередях на пунктах пропуска на границе Беларуси с соседними странами Евросоюза, следует из данных Госпогранкомитета республики.
Так, очереди из легковушек образовались на польском и литовском направлениях.
В пунктах пропуска «Брузги’и “Берестовица” ожидают въезда на территорию Польши 267 и 100 легковых авто соответственно. А в ПП “Брест” образовалась очередь из 400 легковушек, еще там стоят три пассажирских автобуса, которые также ожидают оформления.
На границе Беларуси с Литвой перед пунктом «Каменный Лог» скопилось 80 легковушек, перед «Беняконями» — 50.
Больше всего фур стоит в очереди перед ПП «Берестовица» — 155 грузовиков. Кроме того, 140 фур ожидает въезда в Польшу в пункте пропуска «Козловичи».
На литовском направлении в ПП «Бенякони» стоят в очереди 120 грузовых автомобилей, а в погранпереходе «Каменный Лог» — 70 большегрузов.
На белорусско-латвийской границе очередей из грузовиков и легковушек не фиксируется.