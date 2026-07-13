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Госэкспертиза одобрила проект капремонта дворов у восьми домов в Балтийске

Участки на проспекте Ленина и ул. В. Егорова.

Источник: Клопс.ru

Проект капитального ремонта дворовой территории у восьми многоквартирных домов в Балтийске получил положительное заключение государственной экспертизы. Информация об этом опубликована в Едином государственном реестре заключений.

Проект предусматривает ремонт дворов у домов № 79, № 81, № 83, № 87 и № 89 на проспекте Ленина, а также у домов № 2, № 4 и № 6 на улице В. Егорова.

Заказчиком работ выступает администрация Балтийского городского округа. Проектную документацию разработало ростовское ООО «Донстройпроект». Государственную экспертизу провело ГАУ Калининградской области «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве».

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