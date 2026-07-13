Нижегородская область оказалась на 48 месте по доступности жилья в России

Аналитики подсчитали, что по состоянию на май 2026 года среднестатистической семье потребуется 5 лет и 1 месяц, чтобы накопить на квартиру. Для сравнения: годом ранее, в мае 2025‑го, срок накопления был чуть меньше — 4,8 года.