Нижегородская область оказалась на 48 месте по доступности жилья в России

Нижегородская область заняла 48‑ю строчку в рейтинге российских регионов по уровню доступности жилья. Об этом сообщиил в РИА Новости.
Аналитики подсчитали, что по состоянию на май 2026 года среднестатистической семье потребуется 5 лет и 1 месяц, чтобы накопить на квартиру. Для сравнения: годом ранее, в мае 2025‑го, срок накопления был чуть меньше — 4,8 года.
Стоимость типовой квартиры площадью 60 квадратных метров в мае достигла 7 миллионов рублей — такую цифру зафиксировали специалисты в ходе анализа рынка.
Ранее однокомнатные квартиры в Нижнем Новгороде подорожали на 14,5% за год.