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В Татарстане ищут выигравшего в лотерею миллион рублей

Житель до сих пор не обратился за своим призом.

Источник: Комсомольская правда

В пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей сообщили, что один из участников, купивший счастливый билет в отделении Почты России, до сих пор не обратился за своим призом в размере одного миллиона рублей.

Представители компании напомнили жителям Татарстана о важности регулярного отслеживания результатов лотерей. Иногда победители могут не заметить своего выигрыша, особенно если билеты были куплены заранее или в качестве подарка.

Ранее мы сообщали, что житель Казани выиграл 50 миллионов рублей в моментальную лотерею. Билет за 500 рублей мужчина приобрел в магазине, а незадолго до этого услышал по телевизору астрологический прогноз, обещавший его знаку зодиака финансовую удачу в феврале.