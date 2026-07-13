В Татарстане ищут выигравшего в лотерею миллион рублей

В пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей сообщили, что один из участников, купивший счастливый билет в отделении Почты России, до сих пор не обратился за своим призом в размере одного миллиона рублей.
Представители компании напомнили жителям Татарстана о важности регулярного отслеживания результатов лотерей. Иногда победители могут не заметить своего выигрыша, особенно если билеты были куплены заранее или в качестве подарка.
Ранее мы сообщали, что житель Казани выиграл 50 миллионов рублей в моментальную лотерею. Билет за 500 рублей мужчина приобрел в магазине, а незадолго до этого услышал по телевизору астрологический прогноз, обещавший его знаку зодиака финансовую удачу в феврале.