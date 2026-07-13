Рассказать о своих традициях семейного чтения приглашают жителей Хабаровского края на конкурсе

К участию приглашаются семьи в любом составе — родители, дети, бабушки, дедушки и другие родственники. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса, опубликовать «ВКонтакте» видео от 1 до 5 минут, где будут представлены читательские традиции семьи, с хештегом #ЗнаниеЧитаемВсейСемьей и отправить ссылку на видео через личный кабинет. Дополнительные баллы можно получить пригласив к участию другие семьи. До 31 июля идет прием заявок на второй период конкурса, а с 1 августа по 30 сентября состоится сбор видеоработ на завершающий, третий период. Конкурсные работы первого периода показали, насколько по-разному книги становятся частью семейной жизни — одни семьи превращали чтение в творческие постановки и семейные спектакли, другие — рассказывали о книгах, которые сопровождают путешествия, прогулки и семейный отдых. Авторы лучших роликов получат комплекты книг, другие ценные призы и поездку на финал в Москву в декабре 2026 года. Финальные мероприятия пройдут в Национальном центре «Россия» в рамках Форума школьных библиотекарей. С октября по ноябрь этого года пройдет открытое голосование в соцсетях за лучшую работу в спецноминации «Читай с нами, страна!». Семья-победитель также будет приглашена на церемонию награждения.