На трассе Красноярск — Кузнецово — Зыково начали отсыпать нижний слой дороги

До конца текущего сезона подрядчик должен завершить устройство земляного полотна и водопропускных труб, сформировать рабочий слой из песчано-гравийной смеси, обустроить кюветы и обочины, а также установить временные дорожные знаки. После этого по трассе можно будет проехать еще до окончания всей реконструкции.