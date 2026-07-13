На трассе Красноярск — Кузнецово — Зыково начали отсыпать нижний слой дороги

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Краевые дорожники приступили к устройству нижнего слоя покрытия из песчано-гравийной смеси. Реконструкция трассы ведется по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», на работы из краевого бюджета выделено 1,1 млрд рублей.
До конца текущего сезона подрядчик должен завершить устройство земляного полотна и водопропускных труб, сформировать рабочий слой из песчано-гравийной смеси, обустроить кюветы и обочины, а также установить временные дорожные знаки. После этого по трассе можно будет проехать еще до окончания всей реконструкции.
Сейчас на двух участках монтируют двухочковые водопропускные трубы внутренним диаметром два метра — после съезда с дороги Березовка — Маганск и в районе садоводческих товариществ. Сооружения предназначены для отвода воды во время паводков и сильных дождей.
На отдельных отрезках продолжается подготовка земляного полотна. Дорожники снимают растительный слой и понижают уровень существующей трассы, чтобы убрать резкие перепады высот.
Финишное асфальтобетонное покрытие подрядчик уложит в 2027 году. Затем на дороге обустроят автобусные остановки и тротуары, установят барьерные ограждения и освещение. После завершения этих работ трассу полностью введут в эксплуатацию.