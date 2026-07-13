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В Красноярске насмерть разбился мотоциклист без прав

Мотоциклист без прав насмерть разбился в Красноярске, влетев в иномарку.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 12 июля в Красноярске на перекрестке улиц Зои Космодемьянской и Водянникова произошла смертельная авария. По версии краевой Госавтоинспекции, 74-летний водитель «Джили» при левом повороте не уступил дорогу мотоциклисту, ехавшему со стороны Березина.

В результате ДТП 26-летний байкер скончался на месте до приезда «скорой». Известно, что водительских прав у погибшего не было — ранее его уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.