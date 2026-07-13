В Красноярском крае ремонтируют четыре участка федеральных трасс

Как рассказали в пресс-службе ФКУ «Сибуправтодор», два участка близ Боготола будут сданы уже в нынешнем сезоне. Подрядчики выполнили фрезерование старого покрытия и занимаются укладкой нового. Остается укрепить обочины и нанести разметку. Если погода будет благоприятной, то на одном из участков работа завершится раньше оговоренного срока.