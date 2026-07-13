Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажиров трех авиарейсов отвезли из Нижнего Новгорода в Москву на автобусах

Соответствующее решение приняла авиакомпания.

Источник: Живем в Нижнем

Пассажиры трех авиарейсов добирались из Нижнего Новгорода в Москву на автобусах. Соответствующее решение приняла авиакомпания, сообщили в пресс-службе воздушной гавани имени В. П. Чкалова.

Напомним, что вчера авиаузел Нижнего Новгорода стал запасным аэродромом для 21 самолета, следовавшего в столицу России. Он принял 20 внутрироссийских и 1 международный рейс из-за ограничений, которые действовали в аэропортах Москвы.

Как стало известно, три авиакомпании организовали для пассажиров трансфер на автобусах. Остальные добрались в Москву либо самостоятельно наземным транспортом, либо остались дожидаться своего вылета.

Ранее мы писали, что число рейсов из Нижнего Новгорода в Хургаду увеличили с 6 июля.