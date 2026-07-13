Пассажиров трех авиарейсов отвезли из Нижнего Новгорода в Москву на автобусах

Пассажиры трех авиарейсов добирались из Нижнего Новгорода в Москву на автобусах. Соответствующее решение приняла авиакомпания, сообщили в пресс-службе воздушной гавани имени В. П. Чкалова.
Напомним, что вчера авиаузел Нижнего Новгорода стал запасным аэродромом для 21 самолета, следовавшего в столицу России. Он принял 20 внутрироссийских и 1 международный рейс из-за ограничений, которые действовали в аэропортах Москвы.
Как стало известно, три авиакомпании организовали для пассажиров трансфер на автобусах. Остальные добрались в Москву либо самостоятельно наземным транспортом, либо остались дожидаться своего вылета.
Ранее мы писали, что число рейсов из Нижнего Новгорода в Хургаду увеличили с 6 июля.