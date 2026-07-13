В Шушенском «МИР Сибири» собрал 83 тысячи гостей

В программу вошли более 400 событий. На площадках прошли концерты, мастер-классы, ремесленные выставки, семейные активности и конкурсные выступления. На Острове Отдыха гости установили более 2 тыс. палаток. Впервые на фестивале провели старты карапузов для детей и родителей. Также на «МИРе Сибири» зарегистрировали брак 8 пар из Красноярского края, Хакасии и Челябинской области.