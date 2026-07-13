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В Шушенском «МИР Сибири» собрал 83 тысячи гостей

В Шушенском завершился Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири». За четыре дня его посетили 83 тыс. человек, сообщили в пресс-центре фестиваля.

В Шушенском завершился Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири». За четыре дня его посетили 83 тыс. человек, сообщили в пресс-центре фестиваля.

В программу вошли более 400 событий. На площадках прошли концерты, мастер-классы, ремесленные выставки, семейные активности и конкурсные выступления. На Острове Отдыха гости установили более 2 тыс. палаток. Впервые на фестивале провели старты карапузов для детей и родителей. Также на «МИРе Сибири» зарегистрировали брак 8 пар из Красноярского края, Хакасии и Челябинской области.

«Десятки тысяч людей приехали сюда, погода нам благоволила. Я уверен, что каждый присутствующий здесь зарядился невероятным количеством энергии», — сказал первый заместитель губернатора Красноярского края, руководитель администрации губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко.

География участников фестиваля растянулась от Дагестана до Сахалина, а также от Колумбии до Китая. На площадках можно было встретить представителей Индии, Беларуси, Киргизии, Армении, Франции, Узбекистана и других стран.

В конкурсной программе участвовали 43 финалиста из 16 регионов России. Гран-при мастеровой премии получил мастер из Кызыла Марат Дамдын за национальные музыкальные инструменты. Лучшей в этномузыкальной премии стала вокалистка из Якутии Туяра Алексеева, а Малую Чашу «МИРА» вручили 11-летней Агате Ховалыг из Кызыла.

В 2026 году фестиваль получил эгиду Комиссии России по делам ЮНЕСКО и прошел при поддержке МИД России.

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