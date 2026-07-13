Южные дельта-Аквариды могут увидеть хабаровчане в небе в июле и августе

Звездопад из созвездия Водолей начал действовать в ночном небе. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», это метеорный поток Южные дельта-Аквариды, который будет проявлять свою активность вплоть до 23 августа.
— Этот звездопад лучше наблюдается в Южном полушарии, где радиант поднимается выше над горизонтом. В Северных широтах, при ясной погоде, наилучшее время для наблюдения метеоров сложатся перед рассветом, когда радиант занимает наивысшее положение (18 градусов) над горизонтом, — отмечают в Московском планетарии.
Вероятнее всего заметить «падающие звезды» можно будет в конце месяца — в ночь с 30 на 31 июля, когда отмечается максимум действия потока. В этот период ожидается до 25 метеоров в час. Однако условия для наблюдения будут не совсем благоприятными, так как помешает яркая Луна.
Между тем, уже через несколько дней вместе с Южными дельта-Акваридами в ночном небе можно будет приметить еще и Персеиды (активность этого метеорного потока начнется с 17 июля). Как ранее уточнял хабаровский астроном-любитель, метеоры Южных дельта-Акварид хоть и не такие частые, как те же Персеиды, но они отличаются скоростью, которая достигает около 41 км/с.
По информации Московского планетария, отличить метеоры друг от друга можно следующим образом: Южные Дельта-Аквариды появляются в южной стороне неба, а Персеиды — в северной.