Южные дельта-Аквариды могут увидеть хабаровчане в небе в июле и августе

Между тем, уже через несколько дней вместе с Южными дельта-Акваридами в ночном небе можно будет приметить еще и Персеиды (активность этого метеорного потока начнется с 17 июля). Как ранее уточнял хабаровский астроном-любитель, метеоры Южных дельта-Акварид хоть и не такие частые, как те же Персеиды, но они отличаются скоростью, которая достигает около 41 км/с.