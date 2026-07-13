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Ссора в селе Маяк Хабаровского края закончилась гибелью мужчины

В Хабаровском крае в суд направлено уголовное дело в отношении 41 летней женщины.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае в суд направлено уголовное дело в отношении 41 летней женщины, обвиняемой в убийстве. Инцидент произошёл в селе Маяк Нанайского района, сообщает прокуратура Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Согласно материалам дела, в апреле 2026 года в квартире в селе Маяк между обвиняемой и её сожителем, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла бытовая ссора. В результате конфликта женщина дважды ударила мужчину ножом в сердце — он умер на месте.

Обвиняемая содержится под стражей. Следственные действия выполнены Хабаровским МСО СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Прокуратурой Нанайского района обвинительное заключение утверждено, дело направлено в Нанайский районный суд для рассмотрения.

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