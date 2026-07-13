Ссора в селе Маяк Хабаровского края закончилась гибелью мужчины

Согласно материалам дела, в апреле 2026 года в квартире в селе Маяк между обвиняемой и её сожителем, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла бытовая ссора. В результате конфликта женщина дважды ударила мужчину ножом в сердце — он умер на месте.