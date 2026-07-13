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Военные сбили шеренгу атаковавших Волгоградскую область украинских БПЛА

Силы ПВО уничтожили летевшие на Волгоградскую область вражеские беспилотники. По.

Силы ПВО уничтожили летевшие на Волгоградскую область вражеские беспилотники. По данным Минобороны, с вечера вечера 12 июля и в течение ночи 13 июля всего над российскими регионами было уничтожено 342 беспилотника. Помимо волгоградского региона, силы ПВО работали во Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Московской областях, в Краснодарском крае, Республике Крым, Республике Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, накануне, 12 июля, в Волгоградской области дважды включались тревожные сирены в связи с ракетной опасностью. Также в регионе около 10 часов действовала беспилотная опасность.

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