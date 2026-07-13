Нижегородцам напомнили, как спасти тонущего человека и не утонуть самому

Если избежать заплыва к пострадавшему невозможно, подплывать к нему нужно только со спины. Если человек разворачивается к спасателю и пытается за него ухватиться, рекомендуется нырнуть под воду — инстинктивно тонущий отпустит. После этого пострадавшего следует удерживать сзади под мышками или за волосы, расположив его затылок у себя на груди, и плыть к берегу на спине, работая ногами.