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Нижегородцам напомнили, как спасти тонущего человека и не утонуть самому

До 30% случаев утопления происходят при попытке спасти другого человека.

Источник: Нижегородская правда

До 30% случаев утопления происходят при попытке спасти другого человека. Об этом сообщил главный редактор ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов, напомнив основные правила оказания помощи тонущему.

По словам специалиста, в медицине существует термин «синдром утопления спасателя», который описывает ситуации, когда человек погибает, пытаясь вытащить из воды другого.

Согласно международным протоколам спасения ILCOR, в первую очередь необходимо придерживаться принципа «Голос, Бросок, Протяни», а заходить в воду следует только в крайнем случае.

В первую очередь рекомендуется громко и четко давать тонущему команды, например: «Плыви на мой голос!» или «Перевернись на спину!». Затем следует попытаться бросить человеку любой плавучий предмет — пустую пятилитровую бутылку, закрытый рюкзак или мяч, причем не прямо в него, а немного впереди. Если есть возможность, лучше протянуть длинный предмет — ветку, весло, ремень или шарф, при этом спасателю следует лечь на живот и широко расставить ноги, чтобы самому не оказаться в воде.

Если избежать заплыва к пострадавшему невозможно, подплывать к нему нужно только со спины. Если человек разворачивается к спасателю и пытается за него ухватиться, рекомендуется нырнуть под воду — инстинктивно тонущий отпустит. После этого пострадавшего следует удерживать сзади под мышками или за волосы, расположив его затылок у себя на груди, и плыть к берегу на спине, работая ногами.

Также Алексей Никонов предостерег от распространенного мифа о необходимости «выливать» воду из легких, укладывая человека животом на колено. По его словам, такой способ может лишь навредить. Если пострадавший находится без сознания и не дышит, необходимо сразу уложить его на спину и приступить к сердечно-легочной реанимации.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что за субботу, 11 июля, в Нижегородской области на воде погибли шесть человек, включая одного ребенка.