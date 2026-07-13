В Хабаровском крае высадили более 5300 деревьев в Саду памяти

Старт акции дали в селе Дада Нанайского района, где школьники высадили 15 клёнов и рябин вдоль набережной. Одно из главных мероприятий прошло возле посёлка Корфовский под Хабаровском. Там более 500 участников, включая губернатора края Дмитрия Демешина, высадили 3,5 тысячи сеянцев кедра корейского.