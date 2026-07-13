В Хабаровском крае высадили более 5300 деревьев в Саду памяти

В Хабаровском крае подвели итоги всероссийской акции «Сад памяти». За несколько месяцев жители региона высадили более 5300 саженцев ели, сосны, кедра и других пород деревьев.
Посадки проходили с мая по июнь. Министерство лесного хозяйства и лесопереработки края совместно с подведомственными учреждениями организовало 38 мероприятий в разных территориях региона.
Старт акции дали в селе Дада Нанайского района, где школьники высадили 15 клёнов и рябин вдоль набережной. Одно из главных мероприятий прошло возле посёлка Корфовский под Хабаровском. Там более 500 участников, включая губернатора края Дмитрия Демешина, высадили 3,5 тысячи сеянцев кедра корейского.
Всего к акции присоединились 1374 человека — школьники, студенты, представители власти, специалисты лесной отрасли и жители края.
Каждое высаженное дерево в рамках «Сада памяти» становится символом благодарности героям и вкладом в сохранение лесов для будущих поколений.