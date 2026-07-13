В Москве назвали самые популярные станции метро около водоемов и парков

«Летом привычные маршруты пассажиров меняются: в конце недели москвичи совершают больше поездок в парки, к водоемам и на городские набережные. Мы видим устойчивый рост пассажиропотока на станциях метро, которые расположены рядом с местами отдыха. В выходные дни количество поездок на них увеличилось на 10% по сравнению с показателями прошлого года», — сказал собеседник агентства.
По его словам, специалисты метрополитена, как одного из самых предпочтительных видов транспорта у москвичей и гостей столицы летом, проанализировали изменения пассажиропотока и представили список из 15 самых популярных станций. Среди них «ВДНХ», где расположена главная выставка страны, «Царицыно» (музей-заповедник «Царицыно»), «Коломенская» (музей-заповедник «Коломенское»), «Воробьевы горы» (природный заказник «Воробьевы горы» и спорткомплекс «Лужники»), «Октябрьская» (Парк Горького, Нескучный сад и Крымская набережная), «Речной вокзал» (Северный речной вокзал, парк Дружбы и набережная Химкинского водохранилища), «Беломорская» (пляж «Левобережный» и Химкинское водохранилище). Также пассажиры часто пользуются станциями «Крылатское», где находится природно-исторический парк «Москворецкий» и Гребной канал, «Народное Ополчение» (Серебряный бор и набережная Москвы-реки), «Сокольники» (парк «Сокольники»), «Полежаевская» (парк «Березовая роща», Ходынское поле), «Митино» (ландшафтный парк «Митино»), «Говорово» (живописный Мещерский парк), «Филевский парк» (парк культуры и отдыха «Фили» и набережная Москвы-реки), «Борисово» (парк «Братеевская пойма», Борисовские пруды и набережная Москвы-реки).
Ранее Московский метрополитен в преддверии своего 91-летия поделился с ТАСС результатами масштабного опроса, в ходе которого выяснил, за что пассажиры ценят этот вид транспорта и какие станции считают самыми любимыми. Больше всего пассажиры полюбили станции «Маяковская», «Площадь Революции», «Новослободская», «Комсомольская», «Арбатская» и «Киевская». Станции «Китай-город», «Пушкинская» и «Охотный Ряд» являются лидерами по пассажиропотоку в ночное время суток.
Каждый день метро пользуются около 8 млн человек. При этом с 2017 года сеть метрополитена увеличилась в 1,7 раза, в настоящее время насчитывается 306 станций.