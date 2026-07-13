В Москве назвали самые популярные станции метро около водоемов и парков

По его словам, специалисты метрополитена, как одного из самых предпочтительных видов транспорта у москвичей и гостей столицы летом, проанализировали изменения пассажиропотока и представили список из 15 самых популярных станций. Среди них «ВДНХ», где расположена главная выставка страны, «Царицыно» (музей-заповедник «Царицыно»), «Коломенская» (музей-заповедник «Коломенское»), «Воробьевы горы» (природный заказник «Воробьевы горы» и спорткомплекс «Лужники»), «Октябрьская» (Парк Горького, Нескучный сад и Крымская набережная), «Речной вокзал» (Северный речной вокзал, парк Дружбы и набережная Химкинского водохранилища), «Беломорская» (пляж «Левобережный» и Химкинское водохранилище). Также пассажиры часто пользуются станциями «Крылатское», где находится природно-исторический парк «Москворецкий» и Гребной канал, «Народное Ополчение» (Серебряный бор и набережная Москвы-реки), «Сокольники» (парк «Сокольники»), «Полежаевская» (парк «Березовая роща», Ходынское поле), «Митино» (ландшафтный парк «Митино»), «Говорово» (живописный Мещерский парк), «Филевский парк» (парк культуры и отдыха «Фили» и набережная Москвы-реки), «Борисово» (парк «Братеевская пойма», Борисовские пруды и набережная Москвы-реки).