Цифровой помощник для охотников: как благодаря навигатору на mos.ru быстро и без ошибок оформить охотничий билет

Проверка проводится в форме тестирования. Сервис на mos.ru подскажет, какие документы нужны для допуска к тестированию, и предоставит ссылку на услугу «Проверка знаний охотничьего минимума». Через нее можно загрузить и отправить на проверку все необходимые документы. В случае успешного прохождения проверки указанных документов пользователь получит уведомление о допуске в личном кабинете на mos.ru и сможет записаться на экзамен. При отрицательном результате придет уведомление с указанием причины отказа.