Цифровой помощник для охотников: как благодаря навигатору на mos.ru быстро и без ошибок оформить охотничий билет

Быстро и без ошибок пройти все шаги для получения охотничьего билета без поиска информации в многочисленных источниках и уточнения деталей в различных ведомствах, жителям помогает навигатор «Все для охотников Москвы» на портале mos.ru.
Как рассказали в столичном Департаменте информационных технологий, с момента его запуска в этом году им уже воспользовались более 10 тысяч раз.
Достаточно пройти небольшой онлайн-опрос, и навигатор подскажет, можно ли оформить билет прямо сейчас или сначала надо пройти проверку знаний, входящих в охотничий минимум. Пользователь также узнает, какие документы понадобятся для записи на тестирование, и сможет записаться на него. Кроме того, сервис поможет подать заявление на оформление охотничьего билета.
«Навигаторы на портале mos.ru помогают жителям столицы быстро находить нужные услуги. Ранее были запущены сервисы для перепланировки, оформления и замены загранпаспорта, Единого земельного и жилищного сервиса, а теперь и для получения охотничьего билета. Благодаря этим сервисам москвичи могут без особого труда получить необходимую информацию и оформить нужные документы. Система сама подскажет, какие шаги необходимо предпринять, даст ссылки на услуги и дополнительную информацию», — сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.
С 1 сентября 2025 года вступили в силу новые правила получения охотничьего билета, утвержденные Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Для получения охотничьего билета необходимо успешно пройти проверку знаний, входящих в охотничий минимум, в рамках которой проверяется знание правил безопасности при осуществлении охоты, разрешенных способов охоты и необходимых основ биологии диких животных.
Проверка проводится в форме тестирования. Сервис на mos.ru подскажет, какие документы нужны для допуска к тестированию, и предоставит ссылку на услугу «Проверка знаний охотничьего минимума». Через нее можно загрузить и отправить на проверку все необходимые документы. В случае успешного прохождения проверки указанных документов пользователь получит уведомление о допуске в личном кабинете на mos.ru и сможет записаться на экзамен. При отрицательном результате придет уведомление с указанием причины отказа.
Если у пользователя уже есть документ о прохождении тестирования, навигатор предложит подать заявление на получение охотничьего билета. Эта услуга доступна жителям Москвы, имеющим стандартную или полную учетную запись на mos.ru.
Для оформления охотничьего билета необходимо указать некоторые сведения: контактный телефон и адрес электронной почты, паспортные данные и адрес регистрации. Также нужно загрузить цветную или черно-белую фотографию заявителя и выбрать удобный центр госуслуг «Мои документы» для получения документа. По желанию к онлайн-заявлению можно приложить скан-копию или фотографию разворота главной страницы паспорта, а также скан-копию протокола, подтверждающего проверку знаний, входящих в охотничий минимум.
Электронное заявление рассматривается в течение пяти рабочих дней. Статус рассмотрения можно отслеживать в личном кабинете на портале mos.ru.
Помимо этого, в каталоге услуг для жителей на портале также доступны и другие услуги для любителей охоты: оформление нового охотничьего билета взамен утраченного или подача заявления на его аннулирование. Они доступны в подразделе «Личные документы».
Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства, в том числе предоставление массовых социально значимых услуг, а также иных услуг и сервисов в электронной форме, соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.