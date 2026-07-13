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Пермский производитель спецодежды увеличил прибыль, но снизил выручку

ООО «Торговый дом “Пермодежда”» обнародовало финансовые результаты за 2025 год. Согласно данным Rusprofile, чистая прибыль компании увеличилась на 9% с 11,1 млн до 12 млн руб. Выручка, напротив, продемонстрировала снижение на 5%. Если в 2024 году общество фиксировало 550,3 млн руб. выручки, то в 2025-м — 525 млн руб. По состоянию на конец прошлого года совокупные активы организации составили 329 млн руб., это на 22,5% больше чем годом ранее.

Источник: Коммерсантъ

ООО «Торговый дом “Пермодежда”» обнародовало финансовые результаты за 2025 год. Согласно данным Rusprofile, чистая прибыль компании увеличилась на 9% с 11,1 млн до 12 млн руб. Выручка, напротив, продемонстрировала снижение на 5%. Если в 2024 году общество фиксировало 550,3 млн руб. выручки, то в 2025-м — 525 млн руб. По состоянию на конец прошлого года совокупные активы организации составили 329 млн руб., это на 22,5% больше чем годом ранее.

Фабрика «Пермодежда» основана в 1928 году. Сейчас компания специализируется на производстве и продаже спецодежды. Единственным учредителем ООО является Евгения Болдырева, гендиректором — Елена Гомызова.