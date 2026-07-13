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Воронежских автомобилистов предупредили о непогоде на трассе М-4

Водителям необходимо быть более внимательными.

Источник: Комсомольская правда

Автодор предупредил воронежских водителей об ухудшении погодных условий 13 июля на трассе М-4.

— На автодороге М-4 «Дон» сегодня в Липецкой и Воронежской областях местами дождь, гроза и порывистый ветер до 15 метров в секунду, — отметили в дорожном ведомстве.

В непогоду автомобилистам необходимо быть более внимательными на дороге и особо тщательно следить за соблюдением ПДД: не форсировать скорость, соблюдать дистанцию, не делать резких маневров.

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