Парк газовых автобусов в Москве обновили более чем на 60% с 2023 года

«Развиваем экологичный транспорт столицы, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. На площадке “Ховрино” работают автобусы российского производства на компримированном природном газе. Такая техника помогает снижать количество выбросов вредных веществ в атмосферу. По будням в среднем на маршрутах площадки пассажиры совершают более 137 тыс. поездок», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.