Парк газовых автобусов в Москве обновили более чем на 60% с 2023 года

«Развиваем экологичный транспорт столицы, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. На площадке “Ховрино” работают автобусы российского производства на компримированном природном газе. Такая техника помогает снижать количество выбросов вредных веществ в атмосферу. По будням в среднем на маршрутах площадки пассажиры совершают более 137 тыс. поездок», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Отмечается, что экологичные автобусы ЛиАЗ-5292.67 обслуживают на площадке Мосгортранса «Ховрино» в САО. Площадка обслуживает 22 городских и 12 пригородных маршрутов проекта «Москва — область». Кроме того, благодаря альтернативному топливу автобусы предотвращают выбросы углекислого газа, оксидов азота, твердых частиц и снижают негативное влияние на экологию.
В пресс-службе добавили, что автобусы оборудованы системой климат-контроля, адаптивным освещением салона, низким полом, местами для маломобильных пассажиров, медиаэкранами и зарядными портами для телефонов.