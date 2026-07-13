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Парк газовых автобусов в Москве обновили более чем на 60% с 2023 года

С 2023 года парк газовых автобусов в Москве обновили более чем на 60%, около 350 автобусов работает на компримированном природном газе. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Источник: Freepik

«Развиваем экологичный транспорт столицы, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. На площадке “Ховрино” работают автобусы российского производства на компримированном природном газе. Такая техника помогает снижать количество выбросов вредных веществ в атмосферу. По будням в среднем на маршрутах площадки пассажиры совершают более 137 тыс. поездок», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Отмечается, что экологичные автобусы ЛиАЗ-5292.67 обслуживают на площадке Мосгортранса «Ховрино» в САО. Площадка обслуживает 22 городских и 12 пригородных маршрутов проекта «Москва — область». Кроме того, благодаря альтернативному топливу автобусы предотвращают выбросы углекислого газа, оксидов азота, твердых частиц и снижают негативное влияние на экологию.

В пресс-службе добавили, что автобусы оборудованы системой климат-контроля, адаптивным освещением салона, низким полом, местами для маломобильных пассажиров, медиаэкранами и зарядными портами для телефонов.

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