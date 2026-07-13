Как поменять свидетельство о рождении за 1 день и восстановить утраченное?

Если архивная запись о рождении утрачена, придётся обращаться в районный суд.
Если вы случайно испортили свидетельство о рождении и документ стал непригоден, можно оформить новое. Есть два способа. Один — с личным посещением загса, второй — онлайн.
В первом случае нужно будет заполнить бумажную форму заявления на месте. Свидетельство должны выдать в тот же день, сообщает портал «Объясняем.рф».
Во втором — достаточно зайти на портал Госуслуг, подать заявление и выбрать время, когда вам удобно будет забрать новое свидетельство в местном загсе. Срок его изготовления также ограничен одним днём.
Понадобятся документы;
паспорт;
данные из свидетельства о рождении — если они известны;
Ф. И. О. отца и матери:
квитанция об уплате пошлины;
документы, подтверждающие льготный статус — если он есть.
Госпошлина составит 500 рублей, для ветеранов, инвалидов ВОВ и ряда других льготных категорий услуга бесплатна.
Если архивная запись о рождении утрачена, восстанавливать свидетельство придётся через районный суд.