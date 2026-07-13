Спрос на рабочий персонал и строителей вырос в июне в Нижегородской области

Работодатели Нижегородской области стали на 13% чаще искать сотрудников сразу в нескольких профессиональных отраслях, сообщает hh.ru.
Согласно информации, в июне нижегородские компании открыли 5,6 тыс. вакансий для рабочего персонала (прирост на 36% по сравнению с предыдущим месяцем). На втором месте по динамике спроса оказались строительство и недвижимость (+29%, до 3,6 тыс. вакансий), а также наука и образование (+29%).
Также в топ-10 профессиональных сфер по динамике спроса вошли высший и средний менеджмент (+24%), транспорт и логистика (+21%, до 2,7 тыс. вакансий), производство и сервисное обслуживание (+20%, до 3,5 тыс. вакансий), автомобильный бизнес (+20%), сельское хозяйство (+20%), розничная торговля (+19%, до 2,8 тыс. вакансий), управление персоналом и тренинги (+12%).
«Несмотря на сезон отпусков, работодатели не замедляют темпы найма. Рост количества вакансий наблюдается на фоне одинакового количества рабочих дней в мае и июне. Многие компании начинают формировать кадровый резерв заранее, чтобы подойти ко второй половине года без дефицита сотрудников. В Нижегородской области наиболее заметная динамика наблюдается среди рабочего персонала, а также в сферах строительства и образования. Рост спроса на специалистов сферы образования может быть связан с подготовкой к новому учебному году, а увеличение числа вакансий для рабочих специалистов — с потребностью компаний в закрытии производственных задач», — говорится в сообщении.
Наиболее высокие зарплаты среди сфер с самым заметным ростом спроса на кадры предлагают представителям высшего и среднего менеджмента — 120,6 тыс. рублей. Сотрудникам автомобильного бизнеса работодатели готовы платить в среднем 115,3 тыс. рублей, специалистам сельского хозяйства — 109,6 тыс. рублей, работникам в сфере строительства и недвижимости — 101,2 тыс. рублей.
Специалистам сферы транспорта, логистики и перевозок работодатели предлагают в среднем 99,7 тыс. рублей, рабочему персоналу — 93,8 тыс. рублей, сотрудникам производства и сервисного обслуживания — 91,6 тыс. рублей, HR-специалистам — 71,1 тыс. рублей, работникам розничной торговли — 58,2 тыс. рублей, сферы науки и образования — 54,4 тыс. рублей.