Спрос на рабочий персонал и строителей вырос в июне в Нижегородской области

«Несмотря на сезон отпусков, работодатели не замедляют темпы найма. Рост количества вакансий наблюдается на фоне одинакового количества рабочих дней в мае и июне. Многие компании начинают формировать кадровый резерв заранее, чтобы подойти ко второй половине года без дефицита сотрудников. В Нижегородской области наиболее заметная динамика наблюдается среди рабочего персонала, а также в сферах строительства и образования. Рост спроса на специалистов сферы образования может быть связан с подготовкой к новому учебному году, а увеличение числа вакансий для рабочих специалистов — с потребностью компаний в закрытии производственных задач», — говорится в сообщении.