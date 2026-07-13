Крым попал в список опасных регионов по клещевому энцефалиту

По его словам, к таким регионам также относятся Костромская, Ярославская, Тверская, Ивановская, Московская, Вологодская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Калининградская, Архангельская области и Карелия.
Кроме того, в зоне риска большая часть Поволжья, Свердловская, Тюменская, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области, Красноярский край и Алтай.
Шахмарданов также уточнил, что на Дальнем Востоке риск заражения клещевым энцефалитом существует практически повсеместно, включая Амурскую, Сахалинскую области, Бурятию, Якутию, Забайкальский, Хабаровский, Приморский края и Еврейскую автономную область.
В конце июня Роспотребнадзор сообщал, что с начала года в Крыму против клещевого вирусного энцефалита привились 5634 человека, относящиеся к группе риска.
С начала года в Крыму и Севастополе зарегистрировано 15 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Наиболее высокий процент присасывания клещей отмечается при посещении людьми лесных массивов, парковых зон и территорий с густо-посаженной растительностью.
По состоянию на 2 июня было зарегистрировано девять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.