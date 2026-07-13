Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крым попал в список опасных регионов по клещевому энцефалиту

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. Крым и Севастополь находятся в перечне российских регионов с высоким риском заражения клещевым вирусным энцефалитом. Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Мурад Шахмарданов, передает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, к таким регионам также относятся Костромская, Ярославская, Тверская, Ивановская, Московская, Вологодская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Калининградская, Архангельская области и Карелия.

Кроме того, в зоне риска большая часть Поволжья, Свердловская, Тюменская, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области, Красноярский край и Алтай.

Шахмарданов также уточнил, что на Дальнем Востоке риск заражения клещевым энцефалитом существует практически повсеместно, включая Амурскую, Сахалинскую области, Бурятию, Якутию, Забайкальский, Хабаровский, Приморский края и Еврейскую автономную область.

В конце июня Роспотребнадзор сообщал, что с начала года в Крыму против клещевого вирусного энцефалита привились 5634 человека, относящиеся к группе риска.

С начала года в Крыму и Севастополе зарегистрировано 15 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Наиболее высокий процент присасывания клещей отмечается при посещении людьми лесных массивов, парковых зон и территорий с густо-посаженной растительностью.

По состоянию на 2 июня было зарегистрировано девять случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше