В Красноярске травматизм детей летом вырос на 80%

По словам врача-нейрохирурга детского нейрохирургического отделения больницы Регины Козыревой, за последние два месяца число таких травм выросло примерно на 80% по сравнению с прошлым годом. Самый уязвимый возраст, от 9 до 14 лет. В это время дети уже уверенно катаются, но еще не всегда могут правильно оценить риск. Чаще всего врачи фиксируют ушибы, ссадины, сотрясения и переломы рук и ног. Но бывают и более тяжелые случаи, особенно если ребенок выезжает на дорогу или попадает под машину во дворе.