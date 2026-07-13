В Красноярске травматизм детей летом вырос на 80%

В Красноярске врачи больницы № 20 имени И. С. Берзона предупредили родителей о росте детского травматизма летом. Чаще всего дети попадают в больницу после падений с велосипедов, обычных самокатов, электросамокатов, роликов и скейтбордов.
По словам врача-нейрохирурга детского нейрохирургического отделения больницы Регины Козыревой, за последние два месяца число таких травм выросло примерно на 80% по сравнению с прошлым годом. Самый уязвимый возраст, от 9 до 14 лет. В это время дети уже уверенно катаются, но еще не всегда могут правильно оценить риск. Чаще всего врачи фиксируют ушибы, ссадины, сотрясения и переломы рук и ног. Но бывают и более тяжелые случаи, особенно если ребенок выезжает на дорогу или попадает под машину во дворе.
«Летом увеличивается число автодорожных аварий с участием велосипедистов и самокатчиков, которые выезжают на проезжую часть. Там уже более серьезные черепно-мозговые травмы, ушибы головного мозга, переломы, травмы внутренних органов», — рассказала Регина Козырева.
Отдельную опасность представляет ныряние в незнакомых местах. По словам врача, травма ныряльщика часто приводит к тяжелым последствиям. В больницу уже поступал мальчик, который нырнул в маленький бассейн и сломал шейный позвонок. Ребенка прооперировали, и инвалидности удалось избежать.
Врачи советуют обращаться за медицинской помощью, если после падения у ребенка не проходит боль, растет отек или гематома, он не может наступить на ногу или держать предмет. Опасными признаками также считаются тошнота, головокружение и головная боль.
Чтобы снизить риск травм, детям нужно надевать шлем, наколенники и налокотники, не кататься рядом с дорогой и не нырять в водоемы неизвестной глубины.