Первый случай лихорадки Западного Нила от комара зарегистрирован в Волгограде

Лихорадка Западного Нила грозит поражением центральной нервной системы и возникновением таких осложнений, как менингит, менингоэнцефалит, острый вялый паралич. Подхватить ее можно при укусе переносящего вирус комара. Также ЛЗН могут заразить иксодовые и аргасовые клещи. Среди симптомов — боли в голове, теле и суставах, рвота, диарея или сыпь. Часто инфекция протекает в легкой форме, но грозит серьезными осложнениями вплоть до летальных исходов.