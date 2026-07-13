Умер Сэм Нил, звезда «Парка Юрского периода»

Трехкратный номинант на премию «Золотой глобус», новозеландский актер Сэм Нил ушел из жизни в возрасте 78 лет. Об этом сообщает портал 1news со ссылкой на сообщение семьи актера.
«Легенда экрана… Сэм Нил умер. Ему было 78», — говорится в заявлении.
Портал напоминает, что в 2023 году актеру, известному по ролям в фильмах «Парк Юрского периода», диагностировали рак, но он прошел курс химиотерапии.
Сэм Нилл начал карьеру в новозеландском кино, сыграв главную роль в фильме «Спящие собаки» (1977). В 1980-х он получил известность в Великобритании за роли в «Айвенго» и сериале «Рэйли: король шпионов», где был номинирован на «Золотой глобус».
Сэм Нилл сыграл в таких фильмах, как «Мёртвый штиль» (1989), «Охота за “Красным октябрём”» (1990), «Пианино» (1993), «Парк юрского периода» (1993), «Сирены» (1994), «Сквозь горизонт» (1997), «Тарелка» (2000) и «Парк юрского периода III» (2001). Часто играл русских в «Энигма», «Доктор Живаго» и «Америка».
Ниллу предлагали роли Элронда в «Властелин колец» и Доктора Осьминога в «Человек-паук 2», но он отказался из-за занятости, и роли достались Хьюго Уивингу и Альфреду Молине соответственно.