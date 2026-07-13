Умер Сэм Нил, звезда «Парка Юрского периода»

Сэм Нилл начал карьеру в новозеландском кино, сыграв главную роль в фильме «Спящие собаки» (1977). В 1980-х он получил известность в Великобритании за роли в «Айвенго» и сериале «Рэйли: король шпионов», где был номинирован на «Золотой глобус».