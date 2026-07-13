Продавец цветов вернет норильчанке двойную стоимость замиокулькаса

Жительница Норильска разницей в несколько дней заказала на маркетплейсе два замиокулькаса суммарной стоимостью 4 099 рублей (2 231 и 1 868 рублей). Первая посылка пришла с погибшим растением внутри. В ответ на претензию владелец магазина предложил ей обсудить проблему после получения следующей посылки. Но и второй замиокулькас пришел в неудовлетворительном состоянии. Продавец предложил покупательнице оформить возврат некачественных растений через маркетплейс. Однако срок возврата по первому цветку был уже упущен. К тому же оказалось, что юридический адрес продавца на сайте отсутствует. Обращение в техподдержку маркетплейса не помогло, так как женщине все время отвечал робот. В итоге покупательница обратилась за помощью в наш адрес. Специалисты управления Роспотребнадзора оказали пострадавшей помощь в судебной защите, — отмечают в надзорном ведомстве. Суд взыскал с продавца в пользу норильчанки 9 148 рублей. В сумму вошли стоимость заказанных товаров, моральный вред и штраф.