Волгоградцам дали 3 дня на заявку по программе «Земский работник культуры»

У волгоградцев остается три дня, чтобы подать заявку на программу «Земский работник культуры» и получить 1 млн рублей. Как сообщает облкомитет культуры, набор заявок в регионе завершится 15 июля 2026 года.
На открытые вакансии приглашают специалистов педагогических и творческих специальностей, а также администраторов и руководящий состав. Среди вакантных должностей — преподаватель хореографии в МКУ ДО ДШИ Клетского района и учитель по классу гитары в МКУ ДО ДМШ имени Г. В. Свиридова в Николаевске.
По данным облкомитета, молодых специалистов мотивируют единовременной выплатой в размере 1 млн рублей. Претендовать на нее могут граждане России с высшим или средним профобразованием, заключившие трудовой договор с организацией культуры на условиях полного рабочего дня.
Волгоградцам, желающим участвовать в программе, нужно успеть подать заявку до 15 июля и быть готовыми отработать на выбранной должности не менее 5 лет. Подробные условия участия в федеральной программе размещены на сайте областной администрации.
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