Волгоградцам дали 3 дня на заявку по программе «Земский работник культуры»

На открытые вакансии приглашают специалистов педагогических и творческих специальностей, а также администраторов и руководящий состав. Среди вакантных должностей — преподаватель хореографии в МКУ ДО ДШИ Клетского района и учитель по классу гитары в МКУ ДО ДМШ имени Г. В. Свиридова в Николаевске.