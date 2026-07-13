Юрист объяснил, когда дерево соседа по даче нельзя спилить, даже если оно мешает

Соседское дерево может создавать проблемы: оно не только затеняет участок, но и может представлять опасность для дома, забора или автомобиля. Однако далеко не всегда владелец обязан его спилить. Юрист Степан Углов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», когда это необходимо и что делать при разногласиях.