Bloomberg: Непрерывный поток судов тайно прошел через Ормузский пролив

В последние дни через Ормузский пролив скрытно прошло множество судов, в то время как видимая активность в этом районе упала. Это происходит на фоне нового витка напряженности между Вашингтоном и Тегераном. Об этом пишет агентство Bloomberg, изучившее данные компании Kpler.
Согласно этим сведениям, все шесть судов с сырьем, пересекших пролив в воскресенье, отключили свои транспондеры. За три предыдущих дня количество таких невидимых переходов даже превысило число официально зафиксированных рейсов. На следующий день системы слежения не отметили ни одного прохода, однако суда появлялись по обе стороны пролива, не включая оборудование.
Судовладельцы сознательно отключают навигационные системы из-за взаимных атак и споров о контроле над этим морским путем. Движение по южному коридору, который поддерживают США, практически остановилось, и последний рейс там зафиксировали еще четыре дня назад. На севере, объявленном Ираном безопасным, суда ходили вплоть до субботы.
Ранее стало известно, что переговоры Ирана с Оманом, состоявшиеся в 11 июля, были посвящены урегулированию ситуации в Ормузском проливе. При этом Соединенные Штаты воспрепятствовали достижению соглашения, оказав давление на Маскат.