В Перми девочка с поражением мозга сделала первый самостоятельный шаг

Тасе Ярусовой из Перми в августе исполнится четыре года. Девочка родилась раньше срока и с первых дней жизни боролась за неё: на третий день после появления на свет у малышки случились судороги, после которых пропал глотательный рефлекс и сбилось дыхание. Ребёнка перевели в реанимацию. С тех пор врачи пытаются понять, что именно стало причиной поражения головного мозга. Окончательный диагноз так и не установлен.