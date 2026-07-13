В Перми девочка с поражением мозга сделала первый самостоятельный шаг

Девочка с поражением головного мозга, несмотря на загадочный диагноз, впервые сделала несколько самостоятельных шагов, рассказали в благотворительном фонде «Дедморозим».
Тасе Ярусовой из Перми в августе исполнится четыре года. Девочка родилась раньше срока и с первых дней жизни боролась за неё: на третий день после появления на свет у малышки случились судороги, после которых пропал глотательный рефлекс и сбилось дыхание. Ребёнка перевели в реанимацию. С тех пор врачи пытаются понять, что именно стало причиной поражения головного мозга. Окончательный диагноз так и не установлен.
Семья прошла дорогостоящий генанализ, который медики рекомендовали как возможный способ разгадать загадку болезни. Деньги на исследование собирали с помощью фонда «Дедморозим» — помогали не только пермяки, но и жители других регионов. Однако даже этот анализ не дал ответа.
«Мы надеемся, что когда-нибудь дочка начнёт ходить. Сейчас мы придерживаем её за руки. Но на прошлой неделе она впервые отпустила одну руку и сделала несколько шагов. Для нас это большая радость, хотя может казаться мелочью», — рассказала мама Таси Елизавета.
Фонд поддерживает Тасю постоянно. На собранные средства ей купили аспиратор, гастростому с расходными материалами — и даже исполнили новогоднее желание, подарив трёхколёсный велосипед. Часть нужд закрывают разовые сборы, часть — регулярные пожертвования неравнодушных людей.