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Умер Сэм Нилл — звезда «Парка Юрского периода»

Актёр Сэм Нилл скончался на 78-м году жизни в Сиднее.

Новозеландский и британский актёр Сэм Нилл, известный по роли палеонтолога Алана Гранта в трилогии «Парк Юрского периода», скончался в Сиднее на 78-м году жизни, сообщили родственники в соцсетях. Смерть наступила 13 июля и была внезапной, хотя актёр находился в ремиссии, и рак не стал причиной ухода.

Близкие актёра подчеркнули, что смерть была неожиданной. Они поблагодарили персонал частного госпиталя святого Винсента за помощь и попросили уважать частную жизнь семьи. Причина смерти не уточняется.

Сэм Нилл получил мировую известность после выхода «Парка Юрского периода» (1993) и его сиквелов. Последней картиной с его участием стал «Мир Юрского периода: Господство» (2022). Его фильмография включает более 70 работ, среди которых «Охота за “Красным октябрём” (1990), “Сквозь горизонт” (1997), “В пасти безумия” (1994), а также сериалы “Тюдоры” и “Острые козырьки”.

Нилл был трёхкратным номинантом на премию «Золотой глобус», офицером ордена Британской империи и рыцарем-компаньоном новозеландского ордена Заслуг. Он считался одним из самых узнаваемых актёров своего поколения.

Нилл также активно занимался фермерством и виноделием в последние годы. Актер запомнился зрителям как харизматичный и многогранный артист. Его уход стал огромной потерей для мирового кинематографа.

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