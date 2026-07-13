Умер Сэм Нилл — звезда «Парка Юрского периода»

Новозеландский и британский актёр Сэм Нилл, известный по роли палеонтолога Алана Гранта в трилогии «Парк Юрского периода», скончался в Сиднее на 78-м году жизни, сообщили родственники в соцсетях. Смерть наступила 13 июля и была внезапной, хотя актёр находился в ремиссии, и рак не стал причиной ухода.