В Прикамье умерла главред «Куединской газеты»

Для сотрудников Наталья Владимировна всегда была примером высокой интеллектуальности, искренней любви к своему делу и сочувственного отношения к людям. Многим авторам и поэтам она помогла издать свои книги не только в родном округе, но и во всем Пермском крае, а также за его пределами. По признанию коллег, руководитель стала для них второй мамой, которую никто не сможет заменить.