Таганрогский «Петро‑Строй» попал под наблюдение из‑за долга в 29 млн руб

ООО «Петро‑Строй» работает в Таганроге с 2023 года, специализируется на строительстве зданий. По итогам 2024 года выручка компании выросла на 42% (до 95,9 млн рублей), однако зафиксирован чистый убыток в размере 10 млн рублей. Учредитель компании — Иван Урсаки, уставный капитал — 100 тыс. рублей.