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Таганрогский «Петро‑Строй» попал под наблюдение из‑за долга в 29 млн руб

Соответствующая информация содержится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Таганрогский застройщик ООО «Петро‑Строй» попал под процедуру наблюдения — Арбитражный суд Ростовской области ввёл её до 7 октября 2026 года. Данные размещены в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Инициатором обращения в суд выступило ООО «Атлант Аэро»: компания заявила требования на общую сумму свыше 29 млн рублей, включая основной долг, проценты и неустойку. Суд признал требования обоснованными. Временным управляющим назначен Мали Байрамбеков.

ООО «Петро‑Строй» работает в Таганроге с 2023 года, специализируется на строительстве зданий. По итогам 2024 года выручка компании выросла на 42% (до 95,9 млн рублей), однако зафиксирован чистый убыток в размере 10 млн рублей. Учредитель компании — Иван Урсаки, уставный капитал — 100 тыс. рублей.