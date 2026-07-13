Движение по Крымскому мосту возобновили спустя 11 часов

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщили в информационном центре по автодорогам о ситуации на автоподходах к путепроводу и подготовке к досмотру.
Проезд по Крымскому мосту ограничили вечером 12 июля. Движение перекрыли в 21:51.
Открыли мост спустя 11 часов. Утром 13 июля движение по путепроводу возобновлено.
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