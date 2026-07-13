В Ростове и трех районах Ростовской области сбили БПЛА в ночь на 13 июля

В ночь на 13 июля силы ПВО отразили воздушную атаку. Дроны сбили над Ростовом, а также над Матвеево-Курганским, Аксайским и Каменским районами. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Воздушную атаку также отразили над Таганрогским заливом.
— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — сказано в сообщении.
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