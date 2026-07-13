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Мать и дочь пострадали в ДТП на трассе под Комсомольском

Поездка по трассе «Селихино — Николаевск-на-Амуре» закончилась аварией для семьи из Комсомольского района.

В Хабаровском крае 12 июля около 14:20 на 63-м километре автодороги «Селихино — Николаевск-на-Амуре» произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Camry.

По данным Госавтоинспекции Комсомольского района, водитель автомобиля не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства. В результате машина съехала в левый кювет по ходу движения.

В аварии пострадали две пассажирки — женщина 1988 года рождения и ее 15-летняя дочь. Информация о характере полученных травм не уточняется.

В Госавтоинспекции напомнили водителям о требованиях пункта 10.1 Правил дорожного движения РФ. Скорость должна соответствовать дорожным условиям, состоянию автомобиля, погоде и видимости, а водитель должен сохранять возможность постоянно контролировать движение транспортного средства.