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Комсомольчанам предложили выбрать бесплатные бумажные книги

Библиотека имени Островского организует трехдневный книжный развал.

Источник: Хабаровский край сегодня

Центральная библиотека имени Островского организует книжный развал, он продлится в течение трех дней — с 14 по 16 июля. Посетители летнего читального зала, на территории которого и развернется акция, смогут ознакомиться с представленными экземплярами и бесплатно забрать книги домой, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Книги приносят часто: мы принимаем, но далеко не все идет в наш фонд — либо издание старое, либо аналогичная книга уже есть в коллекции. Сперва ставили один столик, а когда хлынул поток, решили устроить настоящий книжный развал. Выставляем сразу несколько столов, люди приходят, смотрят и разбирают. Книги отдаем бесплатно, без ограничений по количеству на одного человека, — отметила директор библиотеки Рафида Шарангович.

Проводят подобные акции по мере накопления книг. Как сообщила руководитель учреждения культуры. Прошлые развалы организовывали в мае в рамках фестиваля «Мастерская слова» и в июле. Грядущее мероприятие стало внеплановым: его хотели провести позднее, однако экземпляров накопилось столько, что хранить стало невозможно — решили не ждать.

— Летом у нас работает читальный зал для всех — взрослых, детей, подростков, — и мы поставили развал прямо рядом. Приносят в основном художественную литературу: детективы, любовные романы, классику. А вот детских книг, к сожалению, мало. В этот раз привезли много женских романов — значит, будет спрос у женской части читательниц, — сообщила Рафида Шарангович.

Директор библиотеки подчеркнула, что попадают к ним в руки и уникальные издания: книги с дарственными надписями прошлого века, старые нижегородские издания и другие. Уникальные книги остаются в библиотеке и пополняют фонд.