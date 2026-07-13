Комсомольчанам предложили выбрать бесплатные бумажные книги

— Книги приносят часто: мы принимаем, но далеко не все идет в наш фонд — либо издание старое, либо аналогичная книга уже есть в коллекции. Сперва ставили один столик, а когда хлынул поток, решили устроить настоящий книжный развал. Выставляем сразу несколько столов, люди приходят, смотрят и разбирают. Книги отдаем бесплатно, без ограничений по количеству на одного человека, — отметила директор библиотеки Рафида Шарангович.