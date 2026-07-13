Глава ФНПР Черногаев: Забастовки на предприятиях в РФ являются крайней мерой

Забастовки на российских предприятиях происходят редко и рассматриваются как крайняя мера разрешения трудовых конфликтов. Об этом в понедельник, 13 июля, заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России Сергей Черногаев.
— Забастовка — это крайняя мера. Они возникают там, где есть серьезный конфликт, который не удается погасить никакими переговорами, — сказал Черногаев.
По его словам, подобные случаи в России носят точечный характер. При этом в ряде отраслей, включая транспортную и оборонную, проведение забастовок запрещено.
Глава ФНПР отметил, что причинами трудовых конфликтов могут стать отказ руководства решать накопившиеся проблемы, а также планы по закрытию предприятий, передает «РГ».
При этом забастовка популярна в другой стране: масштабная акция протеста с участием десятков трактористов остановила движение по трассе на пути к польскому побережью Балтийского моря. Фермеры вышли на протест из-за недовольства по поводу поставок дешевой продукции с Украины.
Это далеко не первая волна протестов в Польше. Еще в 2024 году произошли похожие акции. Тогда протестующие фермеры на границе с Украиной использовали пророссийские плакаты, а также транспаранты против Киева и Европейского союза.