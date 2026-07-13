Умер звезда фильма «Парк юрского периода» Сэм Нилл

Новозеландский актер Сэм Нилл скончался в возрасте 78 лет. О смерти артиста сообщила его семья, уточнив, что он умер 13 июля в Сиднее в окружении близких.
Родственники отметили в личном блоге, что уход актера стал для них неожиданностью. Они также поблагодарили врачей частной больницы, где Нилл проходил лечение, и попросили уважать право семьи на частную жизнь.
Мировую известность актеру принесла роль палеонтолога Алана Гранта в фильмах «Парк юрского периода». За свою карьеру Нилл снялся более чем в 100 фильмах и сериалах, среди которых «Охота за “Красным Октябрем”, “Пианино”, “Сквозь горизонт” и “Острые козырьки”.
В 2022 году у актера диагностировали редкую форму рака крови. После курса альтернативной терапии ему удалось добиться ремиссии, а весной 2026 года Нилл рассказывал, что победил болезнь благодаря новаторскому методу лечения и рассчитывал вернуться к съемкам.