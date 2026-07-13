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Магаданцу грозит до 5 лет лишения свободы за незаконное хранение оружия

Житель поселка Армань хранил у себя дома охотничий карабин и патроны к нему, не имея на них разрешения. По заключению эксперта оружие пригодно для выстрела. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Житель поселка Армань хранил у себя дома охотничий карабин и патроны к нему, не имея на них разрешения. По заключению эксперта оружие пригодно для выстрела. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.