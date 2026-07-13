Новое диагностическое оборудование установили в 7-й больнице Комсомольска-на-Амуре

Там завершили монтаж новейших томографов. Их вместе со строящимся блоком неотложной помощи осмотрел министр здравоохранения края Станислав Мальцев. Модульное приемное отделение для оказания экстренной помощи включает: смотровые кабинеты, палату интенсивной терапии, операционный блок. Для постройки такого корпуса в стране выбрали всего 20 локаций. Завершить строительство планировали в конце прошлого года, но сроки затянулись. На данный момент смонтированы внутренние перегородки, подготовлено основание под оборудование. Осталось подключить инженерные коммуникации. Объект планируют закончить осенью. Станислав Мальцев, министр здравоохранения Хабаровского края: Долго подбирали эту площадку. К нам приезжали представители федерального минздрава. Мы обошли много больниц, в том числе и в Хабаровске. Выбор остановили на 7-й больнице. Кроме того, 7-й больницы теперь установлены новейшие аппараты МРТ и СКТ. Предыдущие томографы пришли в негодность еще в прошлом году. Краевой минздрав принял решение о приобретении оборудования. Площадку под его установку готовили нескольких месяцев с учетом всех требований компании-изготовителя и обучения персонала. Сейчас инженерные сети подключены. Запустить аппарат планируют в конце лета. Андрей Костенко, исполняющий обязанности главврача больницы № 7: Аппарат куплен для жителей нашего города. Если у пациентов будут показания для обследования. По обычному направлению в рамках полисам ОМС будет проведено обследование. Ранее в городе было много нареканий на доступность МРТ. В ближайшие 6 лет планируется установка 5 аппаратов в Комсомольске и Амурске. Такая насыщенность оборудованием считается высокой в масштабах страны.