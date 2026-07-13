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Новое диагностическое оборудование установили в 7-й больнице Комсомольска-на-Амуре

Там завершили монтаж новейших томографов. Их вместе со строящимся блоком неотложной помощи осмотрел министр здравоохранения края Станислав Мальцев. Модульное приемное отделение для оказания экстренной помощи включает: смотровые кабинеты, палату интенсивной терапии, операционный блок. Для постройки такого корпуса в стране выбрали всего 20 локаций. Завершить строительство планировали в конце прошлого года, но сроки затянулись. На данный.

Там завершили монтаж новейших томографов. Их вместе со строящимся блоком неотложной помощи осмотрел министр здравоохранения края Станислав Мальцев. Модульное приемное отделение для оказания экстренной помощи включает: смотровые кабинеты, палату интенсивной терапии, операционный блок. Для постройки такого корпуса в стране выбрали всего 20 локаций. Завершить строительство планировали в конце прошлого года, но сроки затянулись. На данный момент смонтированы внутренние перегородки, подготовлено основание под оборудование. Осталось подключить инженерные коммуникации. Объект планируют закончить осенью. Станислав Мальцев, министр здравоохранения Хабаровского края: Долго подбирали эту площадку. К нам приезжали представители федерального минздрава. Мы обошли много больниц, в том числе и в Хабаровске. Выбор остановили на 7-й больнице. Кроме того, 7-й больницы теперь установлены новейшие аппараты МРТ и СКТ. Предыдущие томографы пришли в негодность еще в прошлом году. Краевой минздрав принял решение о приобретении оборудования. Площадку под его установку готовили нескольких месяцев с учетом всех требований компании-изготовителя и обучения персонала. Сейчас инженерные сети подключены. Запустить аппарат планируют в конце лета. Андрей Костенко, исполняющий обязанности главврача больницы № 7: Аппарат куплен для жителей нашего города. Если у пациентов будут показания для обследования. По обычному направлению в рамках полисам ОМС будет проведено обследование. Ранее в городе было много нареканий на доступность МРТ. В ближайшие 6 лет планируется установка 5 аппаратов в Комсомольске и Амурске. Такая насыщенность оборудованием считается высокой в масштабах страны.