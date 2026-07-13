От приема у терапевта до специализированного лечения: воронежский онколог напомнил схему маршрутизации пациентов

Далее, если рак подтвержден морфологически, пациент отправляется в поликлинику областного онкоцентра. Если же окончательный диагноз еще не поставлен, то для более глубокого обследования больной идет в Центр амбулаторной онкологической помощи. Таких центров, кстати, в регионе насчитывается шесть. Там врачи выясняют степень распространенности опухоли и ее тип, после чего собирается консилиум, который определяет тактику лечения — хирургическое вмешательство, химиотерапия, лучевая терапия и так далее.